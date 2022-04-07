Ara Gözbek: Nihat Özdemir, ceketini alıp çıktı

07 Nisan 2022 Perşembe, 17:43

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan toplantıda istifa ettiğini açıklayan Nihat Özdemir, 3 yıl süren TFF başkanlığı görevine veda etti.

Spor yazarı Ara Gözbek, Nihat Özdemir'in istifası için, Özdemir, "Ceketini alıp çıktı" ifadesini kullandı. Gözbek'in değerlendirmesi şu şekilde:

"'Ceketini alıp çıkmak' nedir? Bu deyime spor dünyasından bir örnekleme yapmak istesek herhalde dün Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in istifasından ve istifa etme şeklinden daha iyi bir örnek bulamayız. Bir cisim yaklaşıyordu ve bir yerde Nihat Özdemir'in önümüzdeki sezon TFF başkanı olmayacağını ön göremiyorduk ama süreci hızlandıran katalizör nedir iyi analiz etmek gerekiyor. Meselenin röntgen raporu o kadar temiz durmuyor.

Nihat Özdemir, TFF başkanlık görevinden istifa etti ama yangını büyüten asıl süreç ondan sonra yaşandı. Üzerine Hamit Altıntop federasyondaki görevinden ayrıldı ve akabinde MHK'de hakem eğitim danışmanı Jaap Uilenberg istifa etti. Yaptığı açıklamalar ise önümüzdeki günlerde UEFA nezdine de ses getirecek gibi duruyor. Dün Türkiye futbol ikliminde o kadar enteresan bir yaşandı ki insan ister istemez komplo teorisyenliğine soyunuyor. Futbolla uzaktan yakından ilgilenen herkes bir şekilde parçaları birleştirerek farklı puzzle'lar oluşturdu ve oluşturmaya devam ediyor.

Nihat Özdemir'in geride bıraktığı TFF başkanlığı görevini elbette değerlendirip masaya yatıracağız ama şunu dün çok anladık ki Türkiye'de futbol ile siyaset tamamen iç içedir. Nihat Özdemir'in istifasında hakem operasyonun ardından Tahkim Kurulu'nun aldığı kararların etkili olmadığını söyleyip, istifasında Başakşehir FK başkanı Göksel Gümüşdağ'ın etkili olmuş olduğunu açıklamış olması Türkiye'de futbolun siyaset ile aynı kümede yer alan elemanlar olduğunu alenen tescillemiştir, bir bakıma meşru kılmıştır.

Nihat Özdemir'in TFF başkanlığını başarılı bulanlar ile başarılı bulmayanlar vardır elbette. Ama asıl ele alınması gereken nokta ve sorulması gereken soru şudur; Nihat Özdemir, TFF başkanlığında hangi işi tam olarak halletmiştir veya tamamlamıştır? Şimdi yeni seçilecek Türkiye Futbol Federasyon Başkanını hangi işler bekliyor?

1) Görev verilmeyen hakemler meselesi

2) Yayın ihalesi

3) 1959 öncesi şampiyonluklar

4) Yabancı oyuncu kuralı

5) Oynanmayan Beşiktaş – Fenerbahçe Süper Kupa maçı

Son sırada yazılan bekleyen icraat çok öncelerine dayanıyor o yüzden onu pas geçebiliriz hemen. Nihat Özdemir döneminde hakem operasyonu yapıldı sonra tahkimden farklı karar çıktı. Bununla ilgili net bir karar veya duruş konmadı federasyon tarafından. Yayın ihalesi deseniz tamamen ellere yüzlere bulaştırıldı. Tam olarak hangi noktadayız gerçekten belli değil. 1959 önce şampiyonluklar yine gündeme geldi ama yine ileriye ötelendi ve ertelendi. Yabancı Kuralı ise tam bir muamma. Kademeli olarak her sezon değişecek olan bu kural, bu kriter bakalım yeni gelecek yönetim tarafından nasıl bir yol izleyecek. Eğer başka türlü yol alınacaksa şu andan itibaren birçok kulüp yine isyan edecek. Sonuçta kulüp yönetimleri önümüzdeki sezonları düşünerek belki de birçok avantajlı sözleşmeyi yoksayıp yerli oyuncular üzerinden transfer politikası izledi.

Burak Elmas'ın 'ibra edilmeme' sürecinde nasıl iki kırılma anı yaşandığını anlattıysak bu süreçte de benzer bir prosedür yaşandı diyebiliriz. Ama temelde en net kırılma anı “hakem operasyonu” oldu. Ardından da tahkimden çıkan aksi kararlar bütün hikayeyi farklı şekillendi. MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tartışılır olması ve bir bakıma skandal yönetimi belki de Nihat Özdemir'in federasyon başkanlığına mal oldu.

Asıl şimdi daha karışık bir süreç bekliyor Türk futbolu. 90'lı yıllarda Türk siyasetinde yaşanan karanlık hikayeler nasıl 15-20 sene sonra gün yüzüne çıktıysa bence kısa bir süre sonra Nihat Özdemir'in istifa sürecinde yaşananlar ortaya çıkacaktır. Yeni gelecek federasyon başkanını ise zor günler bekliyor. Yayın ihalesi başlı başına ciddi bir mesele. Sadece belirsizliği çözme açısından değil, yaşanan pazarlık süreci ve prosedür açısından komplike hale gelecek. Belki en baştan bu süreç işlemek zorunda kalacak. Türk futbolunda taşlar yerinden oynamaya başladı. Ciddi bir idari kaos kapıda ve tabiri caizse bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Bu yazı yayınlanırken bile çok daha yeni spekülasyonlar, argümanlar ve gelişmeler ortaya çıkacaktır. Süreci imtinayla şahit olacağız."