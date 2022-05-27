Ara Gözbek yazdı: 'Yol ayrımı: Oğuzhan Özyakup'

27 Mayıs 2022 Cuma, 21:35

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla takımlardan ayrılan oyuncular belli olmaya devam ediyor.

Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'dan 2020 yılında Beşiktaş'a dönen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Spor yorumcusu Ara Gözbek, Beşiktaş'taki ayrılığı kaleme aldı.

Ara Gözbek'in yazısının tamamı şu şekilde:

"Gitmek mi zor kalmak mı? “Giden” gitme kararını alan kişidir ve ömrü boyunca bu aldığı kararın yükünü taşıyacaktır yanında. “Kalan”ın işi ise daha zordur. Çünkü hem o kişi giderken gidişini izler ve bazen ise, daha kötüsü, o kişinin bir başkasına gidişini izler. Aşk hikayelerinde ayrılıklar da böyledir ve bazen spor dünyasındaki ayrılıklar da. Bazen bazı insanların yolları kesişir bazen ise bazı insanların yolları birleşir. Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan resmi olarak ayrıldı. Peki Oğuzhan Özyakup ile Beşiktaş'ın yolları kesişmiş midir sadece? Hiç sanmıyorum.

Oğuzhan Özyakup, “futbolda dün yoktur” fikrinin akademik örneği olarak tarihe geçmiştir. Bugün Türk futbolunda “genç oyuncu fetişi” diye bir gerçek var. “Alt yapıdan çıkarın iki genç oynatın” demek kolay ama büyük takımlarda, özellikle yarışmacı takımlarda bu işleri gerçekleştirmek o kadar kolay olmuyor. Anormal bir kalitesi olması gerekiyor ki bir futbolcunun büyük kontratlı oyuncuların olduğu bir kadroda forma bulabilsin, sahaya çıkabilsin.

Oğuzhan Özyakup, 2012-2013 sezonundan itibaren 10 sezon Beşiktaş'ın formasını giymiştir. Samet Aybabalı “FEDA” sezonundan akılda kalan iki karakterden biriydi. Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup. Bugün Galatasaray'da 23 ve 25 yaşlarındaki Morutan ve Cicaldao'dan “belki bir gün büyük oyuncu olur” umuduyla bel bağlanan bu “sözde genç oyuncular” ligde varlık gösteremezken Oğuzhan Özyakup 19-20 yaşında en kaba tabirle bu ligin içinden geçti. Beşiktaş'ta “sözde yıldız” Manuel Fernandes varken dahi bütün Beşiktaşlılar iddiası olmayan kolu kanadı kırılmış bir Beşiktaş'ı sırf Oğuzhan Özyakup yüzünden izleyip takip ediyordu her hafta.

Dünyada takım sporlarında, özellikle futbol ve basketbolda, bazı bazı oyuncular iyi oyuncudan yıldız oyuncuya dönüşüyor ve yıldız oyuncuya dönüşten sonra “büyük oyuncu”ya dönüşme sürecinden o kasisi atlayamıyor. Bocaladıkça ve oluşan beklenti bu kez baskı oluşturmaya başlayınca o oyuncuyu bu kez vardığı noktadan geriye doğru götürüyor. Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'taki kariyeri böyle gelişti ve şekil aldı. Yani Oğuzhan Özyakup yanlışları yapan bir oyuncu modeli değildi. Disiplinsiz ile uzaktan yakından alakası yoktu. Yetenekleri ve kapasitesi ise belki de hala bu ligin üzerinde bir seviyede. Ama bazen olmuyor. Bazen her şey olması gerektiği gibi ilerlemiyor ve istenmeyen bir sonda karşı karşıya kalınıyor.

Beşiktaş'ın son 10 yıldaki kuruluş, yükseliş, yıkılış ve diriliş olmak üzere tüm devirlerinde yer aldı. Şenol Güneş ile üst üste kazanılan 2 şampiyonlukta “kare as”tan biri olduğu gerçeği inkar edilemez. Beşiktaş'ın son 10 yıldaki en futbol oynadığı dönemlerde, sezonlarda ve maçlarda sahada hep Oğuzhan Özyakup vardı. Avrupa'daki başarı hikayelerinde hep vardı.

Şimdi yol ayrımına gelindi. Oğuzhan Özyakup ister Türkiye'de ister yurt dışında hangi takımın formasını giyerse giysin bundan böyle Beşiktaş'taki izlerini silemez. Bütün bu zirveyi ve düşüşü yaşamış olmasına rağmen Oğuzhan Özyakup hala 29 yaşında. Hikayesinin burada bitmeyeceği kesin. O'nun için “bitmiş” diyenler elbette var ama büyük oyuncular her zaman aleyhine bahse girenleri hep kaybettirdi."