Aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti... Mbappe'den Arda Güler paylaşımı

Aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti... Mbappe'den Arda Güler paylaşımı

22.04.2026 11:35:00
Aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti... Mbappe'den Arda Güler paylaşımı

LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid'in Alaves'i 2-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler, Kylian Mbappe'nin golünde asist yaparak bu maçı da boş geçmemişti. Karşılaşma sonrası ise Mbappe'den Arda Güler'le arasının bozuk olduğu iddialarına cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Real Madrid, LaLiga'nın 33. haftasında Alaves'i Santiago Bernabeu'da 2-1 mağlup etti. Son haftaların formda ismi Arda Güler, 30. dakikada Mbappe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Sosyal medyada son dönemde sık sık Kylian Mbappe'nin Arda Güler'i sevmediği ve ikilinin aralarının bozuk olduğu iddiaları dolaşıyordu. Fransız yıldız maç bitince bu iddialara tek cümlelik bir paylaşımla son verdi.

Kylian Mbappe, Arda Güler'le sevinç karesini paylaştığı gönderisine "Benim küçük kardeşim" notunu düştü. 

Ayrıca Fransız yıldız, Arda Güler'in kendisini yer aldığı bir başka paylaşımını da alıntıladı. Mbappe'nin bu paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar ve futbolseverlerden büyük ilgi gördü.

Arda Güler asist yaptı: Real Madrid evinde kazandı!
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid evinde kazandı! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi evinde ağırladığı Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti.
Takımdan ayrılacak isimler belli oldu: Real Madrid'den Arda Güler kararı
Takımdan ayrılacak isimler belli oldu: Real Madrid'den Arda Güler kararı Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın sonunda ise Real Madrid'de kriz patlak verdi. Takımdan ayrılması beklenen futbolcular listesinde kimlerin olduğu ortaya çıktı.
Arbeloa'dan Arda Güler sorusuna yanıt: 'Buraya ilk geldiğimde oynayamayacağına dair...'
Arbeloa'dan Arda Güler sorusuna yanıt: 'Buraya ilk geldiğimde oynayamayacağına dair...' LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk edecek. Eflatun-beyazlılarda karşılaşma öncesi teknik direktör Alvaro Arbeloa, Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.