Arbeloa'dan Arda Güler sorusuna yanıt: 'Buraya ilk geldiğimde oynayamayacağına dair...'

Real Madrid, LaLiga'nın 33. haftasında yarın Alaves'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arbeloa, Arda Güler'in artık potansiyel değil, an itibarıyla da çok önemli ve kilit bir futbolcu olduğunu belirtti.

Milli yıldızla ilgili çok net ve geri dönüşü olmayan mesajlar veren İspanyol çalıştırıcı, "Arda Güler’i bu son üç ayda nasıl gözlemlediniz? Ve sizce gelecekte Real Madrid’i taşıyabilecek oyunculardan biri olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arda ile bu son üç ay gerçekten çok yoğun geçti. Birlikte pek çok şey yaşadığımız için aramızda güçlü bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Buraya ilk geldiğimde, Arda’nın büyük maçlarda ya da yüksek tempolu karşılaşmalarda oynayamayacağına dair çok fazla konuşma vardı. Ama Bayern Münih’e karşı oynanan eleme turlarındaki performansına ve Manchester City karşısındaki oyununa bakmak yeterli.

Benim açımdan, onunla çalışmaya başladığım ilk andan itibaren her zaman yeteneğini, arzusunu ve fedakârlık yapma isteğini gördüm. Bu, onun gibi bir oyuncunun gerçekten sahip olduğu önemli bir özellik. O, ne bağlılık ne de çalışma disiplini konusunda eksik bir oyuncu.

Bu da tamamen onun kendi emeği. Çünkü süreç içinde yaptığımız hatalardan, iniş çıkışlardan, doğru yaptığı şeylerden ve eksik kalan yönlerinden ders çıkarmayı başardı.

Ve bence Arda Güler’in bu sezon ortaya koyduğu performans büyük bir ödül niteliğinde. Bu, onun sadece gelecekte önemli olması beklenen bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda şu anda da önemli bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor."