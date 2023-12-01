Aralık ayı takvimi belli oldu: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Süper Lig ekibi Galatasaray, aralık ayı takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Fenerbahçe ile iki kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın yıldız kullanımı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:13
Aralık ayı takvimi belli oldu: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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Galatasaray, sosyal medya hesabından aralık ayında oynayacağı maçların programını paylaştı.

FENERBAHÇE İÇİN 3 YILDIZ KULLANILDI

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fenerbahçe'nin logosunda kullanılan 3 yıldız ayrıntısı dikkat çekti.

Galatasaray, 24 Aralık'ta Süper Lig'de, 29 Aralık'ta ise Süper Kupa maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın kullandığı görsel şu şekilde:


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