Aralık ayı takvimi belli oldu: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Süper Lig ekibi Galatasaray, aralık ayı takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Fenerbahçe ile iki kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın yıldız kullanımı dikkat çekti.
Galatasaray, sosyal medya hesabından aralık ayında oynayacağı maçların programını paylaştı.
FENERBAHÇE İÇİN 3 YILDIZ KULLANILDI
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fenerbahçe'nin logosunda kullanılan 3 yıldız ayrıntısı dikkat çekti.
Galatasaray, 24 Aralık'ta Süper Lig'de, 29 Aralık'ta ise Süper Kupa maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın kullandığı görsel şu şekilde:
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