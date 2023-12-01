Galatasaraylı yıldızdan itiraf: 'Mutluluğu yeniden buldum'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçta yıldızlaşan Hakim Ziyech, Hollanda basınına konuştu. Faslı futbolcu, "Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:57
Galatasaraylı yıldızdan itiraf: 'Mutluluğu yeniden buldum'
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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Hollanda basınından Voetbal International'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Faslı yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Kendim olabiliyorum, eskiden olduğu gibi. Yeniden geliştiğimi hissedebiliyorum."

AJAX İTİRAFI

"Ajax, beni geçen sezon geri almayı denedi ama sonra kiralamaya döndüler. Sonra her şey durdu. Ajax'a yardım etmek isterdim, geri dönmeyi gerçekten çok isterdim. Ancak, beni sadece kiralamak istediler. O noktada benim için bu transfer artık gerçekleşemezdi."

"Galatasaray için futbol oynarken eğleniyorum. Futboldan yeniden keyif almaya başladım."

"SABRIM TÜKENMİŞTİ"

"Chelsea'de 3 tane kadro kuracak kadar iyi oyuncular vardı. Bir noktada sabrım tükendi. Geçen sene, Fas ile harika bir Dünya Kupası oynadım, çok formdaydım. Dünya Kupası sonrası Chelsea'ye geri döndüm ve oynatılmadım. 'Bana biraz daha sabret' dediler. Fakat, sabrım bitmişti bir kere..."

"Galatasaray'da yeniden eski Ziyech olduğumu hissediyorum."

10 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Galatasaray'da 10 maça çıkan Faslı yıldız, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.


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