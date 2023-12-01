UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Galatasaraylı yıldızdan!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-3 biten Manchester United karşılaşmasında Galatasaraylı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, haftanın en iyisi seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Galatasaraylı yıldızdan!
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun Manchester United maçında attığı golün, taraftar oylarıyla Devler Ligi'nde haftanın en iyi golü seçildiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu

Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.

BERABERLİĞİ GETİRMİŞTİ

Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu.

Manchester United maçında sonradan oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada skoru 3-3'e getiren golü atmıştı.


kerem aktürkoğlu galatasaray manchester united uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Galatasaraylı yıldızdan itiraf: 'Mutluluğu yeniden buldum'

Galatasaraylı yıldızdan itiraf: 'Mutluluğu yeniden buldum'
Galatasaray, Challenge Kupası'nda son 8 takım arasında!

Galatasaray, Challenge Kupası'nda son 8 takım arasında!
Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi: Yürüyüşe izin verilmedi

Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi: Yürüyüşe izin verilmedi

En Çok Okunan Haberler