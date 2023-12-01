UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Galatasaraylı yıldızdan!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:08

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun Manchester United maçında attığı golün, taraftar oylarıyla Devler Ligi'nde haftanın en iyi golü seçildiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu

Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.

BERABERLİĞİ GETİRMİŞTİ

Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu.

Manchester United maçında sonradan oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada skoru 3-3'e getiren golü atmıştı.