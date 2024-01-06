Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:58

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:58

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor.

Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turunda Alex Izguerdo'nun ekibi Arandina ile karşı karşıya gelecek.

ARANDİNA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Montecillo Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

ARANDİNA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Victor Garcia'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.

Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.

Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

"İLK 11 BAŞLAYABİLİR"

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı.