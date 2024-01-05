Mallorca maçında süre almamıştı: İspanyol basınından Arda Güler'e destek

Real Madrid'de sakatlık sonrası Mallorca maçının kadrosuna alınan ancak oyuna giremeyen Arda Güler'e taraftarlar ve İspanyol medyasından destek mesajları geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 12:14
Mallorca maçında süre almamıştı: İspanyol basınından Arda Güler'e destek
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki Türk yıldız Arda Güler, süre alamasa da taraftarda büyük bir krediye sahip.

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bedelle Real Madrid'e transfer olan ancak peş peşe sakatlıklardan dolayı maça çıkamayan Arda Güler, 1-0 kazanılan Mallorca mücadelesinde süre bekledi ancak kulübeye geri döndü.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK DESTEK

Teknik Direktör Ancelotti, "Arda, bugünümüz ve geleceğimiz. Süre bulacak. Copa del Rey maçında oynayabilir" dedi.

Yaşananların ardından İspanyol medyasında ve taraftar forumlarında Türk yıldıza karşı büyük bir destek görüldü.

İşte Arda Güler için yazılanlar:

Sport: "Arda, kupa maçını bekleyecek. Ancelotti ona güveniyor."

Bernabeudigital: "Arda ilk anını, taraftar dünya yıldızı adayını izlemeyi bekliyor."

Soymadridista: "Pek çok kişi oynayacağını umuyor. Taraftarın sabrı ve desteği bozulmaz. Carlo onu hazırlıyor."

Elfutbolero: "Taraftar heyecanla beklerken onu tercih etmeyen Ancelotti'ye karşı da soru işaretleri oluştu."

Torcedores: "Carlo, Arda ile görüşüp güvence verdi. İtalyan hoca herkesten sabır istiyor." 


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