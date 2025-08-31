Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler attı: Real Madrid, Mallorca karşısında geri döndü!

Arda Güler attı: Real Madrid, Mallorca karşısında geri döndü!

31.08.2025 09:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Güler attı: Real Madrid, Mallorca karşısında geri döndü!

LaLiga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

LaLiga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Arda Güler ve 38. dakikada Vinicus Jr kaydetti. Mallorca'nın golünü ise 18. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

ARDA'NIN 2. GOLÜ İPTAL

Milli yıldızımız Arda Güler'in 55. dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 3'te 3 ile başladı. Mallorca ise 1 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak. Mallorca ise Espanyol deplasmanında mücadele edecek.

İlgili Konular: #arda güler #Mallorca #real madrid

İlgili Haberler

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı sonrası... Real Madrid'de ayrılık kapıda!
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı sonrası... Real Madrid'de ayrılık kapıda! Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Arda Güler'i ilk 11'in bir parçası yapma kararının ardından Dani Ceballos plan dışında kaldığı ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı gündem oldu!
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı gündem oldu! La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3 golle geçti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler etkili oyununu 1 asistle taçlandırırken, karşılaşmanın ardından Real Madrid hesabından yapılan paylaşım Türk futbolseverlerden büyük etkileşim aldı.
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid deplasmanda zorlanmadı!
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid deplasmanda zorlanmadı! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti.