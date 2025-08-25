Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı gündem oldu!

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı gündem oldu!

25.08.2025 09:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı gündem oldu!

La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3 golle geçti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler etkili oyununu 1 asistle taçlandırırken, karşılaşmanın ardından Real Madrid hesabından yapılan paylaşım Türk futbolseverlerden büyük etkileşim aldı.

Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında Real Oviedo'yu Kylian Mbappe(2) ve Vinicius Jr'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Mbappe'nin perdeyi açan golünde asisti Arda Güler yaparken, milli futbolcunun performansı göz doldurdu.

Takımın oyun kurulumunda etkin rol oynayan Arda Güler için Real Madrid hesabından maç sonu yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.

Eflatun-beyazlıların beyin emojisiyle yaptığı Arda Güler paylaşımına Türk futbolseverlerden yüzlerce yorum geldi.

Real Madrid taraftarları da Arda Güler'den övgüyle bahsederken performansının beklenen çok daha iyi ve şaşırtıcı derecede istikrarlı olduğu vurgulandı. Taraftarlar, Mastantuono ile Arda'nın kulüp tarihinin efsane ikililerinden olabileceğini belirtti.

 

 

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Real Oviedo

İlgili Haberler

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı sonrası... Real Madrid'de ayrılık kapıda!
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı sonrası... Real Madrid'de ayrılık kapıda! Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Arda Güler'i ilk 11'in bir parçası yapma kararının ardından Dani Ceballos plan dışında kaldığı ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Arda Güler'li Real Madrid'e tek gol yetti!
Arda Güler'li Real Madrid'e tek gol yetti! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid deplasmanda zorlanmadı!
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid deplasmanda zorlanmadı! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti.