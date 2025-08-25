Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı gündem oldu!

Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında Real Oviedo'yu Kylian Mbappe(2) ve Vinicius Jr'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Mbappe'nin perdeyi açan golünde asisti Arda Güler yaparken, milli futbolcunun performansı göz doldurdu.

Takımın oyun kurulumunda etkin rol oynayan Arda Güler için Real Madrid hesabından maç sonu yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.

Eflatun-beyazlıların beyin emojisiyle yaptığı Arda Güler paylaşımına Türk futbolseverlerden yüzlerce yorum geldi.

Real Madrid taraftarları da Arda Güler'den övgüyle bahsederken performansının beklenen çok daha iyi ve şaşırtıcı derecede istikrarlı olduğu vurgulandı. Taraftarlar, Mastantuono ile Arda'nın kulüp tarihinin efsane ikililerinden olabileceğini belirtti.