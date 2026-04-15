Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

15.04.2026 22:26:00
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. 

OSIMHEN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan rövanş mücadelesinde kolundan sakatlanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün 15 Nisan günü yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, 16 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

