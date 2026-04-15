Türk Telekom'dan 6 maçlık galibiyet serisi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Safiport Erokspor'u 93-84 yendi.
Başkent ekibi, ligde üst üste 6'ncı, toplamda 18'inci galibiyetini aldı. Safiport Erokspor ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 6, Devoe 5, Trifunovic 12, Berkan Durmaz 13, Alexander 13, Allman 9, Smith 9, Usher 11, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Emircan Koşut
Safiport Erokspor: Pangos 8, Love 9, Egehan Arna 8, Cornelie 6, Simmons 8, Crawford 20, Galloway 15, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 4, Erten Gazi, Metehan Akyel
1. Periyot: 27-21
Devre: 53-44
3. Periyot: 74-68
Beş faulle oyundan çıkan: 24:50 Egehan Arna (Safiport Erokspor)