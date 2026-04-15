Türk Telekom'dan 6 maçlık galibiyet serisi!

15.04.2026 21:30:00
Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta erteleme maçında kendi evinde ağırladığı Safiport Erokspor'u 93-84 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Safiport Erokspor'u 93-84 yendi. 

Başkent ekibi, ligde üst üste 6'ncı, toplamda 18'inci galibiyetini aldı. Safiport Erokspor ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 6, Devoe 5, Trifunovic 12, Berkan Durmaz 13, Alexander 13, Allman 9, Smith 9, Usher 11, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Emircan Koşut

Safiport Erokspor: Pangos 8, Love 9, Egehan Arna 8, Cornelie 6, Simmons 8, Crawford 20, Galloway 15, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 4, Erten Gazi, Metehan Akyel

1. Periyot: 27-21

Devre: 53-44

3. Periyot: 74-68

Beş faulle oyundan çıkan: 24:50 Egehan Arna (Safiport Erokspor)

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray HDI Sigorta, Voelybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında karşılaştığı Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek finale çıkan ekip oldu.
Spar Girona, Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde karşılaştığı Umana Reyer'i 70-64 mağlup ederek yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.