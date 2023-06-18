Arda Güler için dev takas iddiası

Yayınlanma: 18.06.2023 - 21:08

Güncelleme: 18.06.2023 - 21:08

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Avrupalı kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İtalyan devi Milan, Arda Güler'i transfer etmek için adımlar atmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Tuttosport Gazetesi'nin haberine göre Milan, geçen yaz Brugge'den büyük umutlarla transfer ettiği Charles De Ketelaere'den beklediği performansı alamadı.

YERİNİ DOLDURMAK İSTİYOR

Haberde, Serie A kulübünün Charles De Ketelaere'yi satarak yerini Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile doldurmak istediği belirtildi.

Ayrıca Arda'nın serbest kalma bedelinin 17.5 milyon Euro olduğu hatırlatılırken Milan'ın bu rakamı düşürmek için takas önerisiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı söyleniyor.

İtalyan temsilcisinin takasta Divock Origi veya Ante Rebic gibi yıldız isimleri kullanabileceği iddia edildi.

Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta forma giyerken 6 gol ve 7 asist kaydetti.