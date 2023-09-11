Carlo Ancelotti'nin torunu Arda Güler forması giydi!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin torununun milli futbolcu Arda Güler forması giydiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gündemden düşmüyor.
İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin torununun, genç yıldızın formasıyla dolaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
ANCELOTTI'NİN TORUNU ARDA FORMASI GİYDİ
Ancelotti'nin torununun sosyal medyaya düşen Arda Güler formalı fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Carlo Ancelotti'nin torununun Arda Güler formalı fotoğrafı şu şekilde:
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