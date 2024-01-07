Arda Güler'den Türk taraftarlara mesaj: 'Herkes sakin olsun'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:13

Güncelleme: 07.01.2024 - 17:13

Real Madrid forması giyen Arda Güler'den, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arda, Real Madrid'in bir diğer genç oyuncusu Nico Paz'la fotoğrafını paylaştı ve "Herkes sakin olsun" yazdı.

NE OLMUŞTU?

Arandina ile oynanan maçta bir pozisyonda Arda'ya pas veremeyen Nico Paz, sosyal medyada taraftarların tepkisini çekmişti.