Arda Güler'den Türk taraftarlara mesaj: 'Herkes sakin olsun'

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Türk taraftarların tepkisini çeken Nico Paz'la fotoğrafını paylaştı ve, "Herkes sakin olsun" yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:13
Arda Güler'den Türk taraftarlara mesaj: 'Herkes sakin olsun'
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Real Madrid forması giyen Arda Güler'den, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arda, Real Madrid'in bir diğer genç oyuncusu Nico Paz'la fotoğrafını paylaştı ve "Herkes sakin olsun" yazdı.

NE OLMUŞTU?

Arandina ile oynanan maçta bir pozisyonda Arda'ya pas veremeyen Nico Paz, sosyal medyada taraftarların tepkisini çekmişti.


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