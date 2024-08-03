Yeni transferden Arda Güler'e övgü: 'O harika bir futbolcu'

Real Madrid'in yeni transferi Endrick, milli futbolcu Arda Güler'i övdü. Endrick, "Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 16:51
Yeni transferden Arda Güler'e övgü: 'O harika bir futbolcu'
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Real Madrid'in geçen yaz bonservisini alarak Palmeiras'ta kiralık olarak bıraktığı Endrick, bu sezon takıma katıldı. ABD hazırlık kampında eflatun beyazlıların formasıyla ilk kez Milan ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 18 yaşındaki futbolcu, duygularını kulüp televizyonuna anlattı.

"İSTEĞİM AİLEMİN MUTLU OLMASI"

Endrick açıklamasında, "Babam, kız arkadaşım ve annem stadyumda maçı izliyorlardı. Ne söylenebilir ki? İstağim ailemin mutlu olması" ifadelerini kullandı.

Endrick

"BÖYLE BİR MAÇ OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR"

Barcelona ile oynanacak hazırlık maçı için ise Endrick, "Barcelona'ya karşı oynayacağım bir sonraki maç, gerçekleştireceğim bir hayal olacak. Çünkü bu bir 'Clásico' ve böyle bir maç oynamak her çocuğun hayalidir" dedi.

"ARDA GÜLER HARİKA BİR FUTBOLCU"

Arda Güler'den de övgüyle bahseden Endrick, "Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu. Real Madrid'e yardımcı olabilmek için çok antrenman yapacağız çünkü en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.


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