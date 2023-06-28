Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:36

Güncelleme: 28.06.2023 - 09:36

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, bu sezon gösterdiği etkileyici performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekti.

17,5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan genç oyuncuyu transfer etmek isteyen Avrupa devleri arasında adeta bir yarış başladı.

Ancak Arda Güler'in tercihi belli oldu. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Arda Güler, İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan genç yetenek, 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergilemişti.