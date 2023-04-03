Arda Turan yeşil sahalardan kopamadı! Antrenörlük eğitimi alıyor...

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:12

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:18

Geçtiğimiz yıl profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran, Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan yeşil sahalardan kopamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Turan, teknik direktör olmak için kolları sıvadı. Turan'ın bir süredir UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı'nda Aydın Yılmaz, Nuri Çolak gibi isimlerle birlikte eğitim gördüğü belirtildi.

Kariyerinde Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda da forma giyen Arda Turan, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olmak istediğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim."