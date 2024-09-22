Arda Turan'dan Dolmabahçe'de kötü seri!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 23:09

Güncelleme: 22.09.2024 - 23:09

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın Beşiktaş'a karşı kötü serisi devam etti.

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Genç teknik direktör, hocalık ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.

Arda Turan, 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a 7 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.