Arda Turan'dan Dolmabahçe'de kötü seri!
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın Dolmabahçe'deki kötü istatistiği dikkati çekti.
Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın Beşiktaş'a karşı kötü serisi devam etti.
DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETİ YOK
Genç teknik direktör, hocalık ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.
Arda Turan, 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a 7 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.
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