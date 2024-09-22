Arda Turan'dan maç sonunda tepki: '9 kere sordunuz'
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan teknik direktör Arda Turan, maç sonrası kendisine derbi hakkında soru sorulmasına tepki gösterdi.
Arda Turan, Beşiktaş - Eyüpspor maçı sonrası röportaj alanında kendisine sorulan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sorusuna tepki gösterdi.
"SONRA ARDA SİNİRLENDİ OLUYOR"
Genç teknik direktör soruya, "9 kere derbi diye sordunuz, sonra Arda sinirlendi oluyor" cevabını verdi.
Arda Turan, derbi öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım Eyüpspor'un başarısı" sözlerini kullanmıştı.
Etiketler: #arda turan #eyüpspor #beşiktaş #süper lig
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