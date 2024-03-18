Arjantinli futbolcu nöbet geçirdi, karşılaşma ertelendi!

Arjantin Premier Ligi'nin 11. hafta maçında Estudiantes sahasında Boca Juniors'u konuk etti. Karşılaşma, Estudiantesli futbolcu Javier Altamirano'nun nöbet geçirmesi nedeniyle tatil ilan edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:13
Arjantinli futbolcu nöbet geçirdi, karşılaşma ertelendi!
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Arjantin'deki Estudiantes de La Plata ve Boca Juniors arasındaki maçta korku dolu anlar yaşandı.

İki takımıın karşılaştığı mücadelede Estudiantes'in orta saha oyuncusu Javier Altamirano'nun nöbet geçirdi. oyuncunun nöbet geçirmesi sonrası maç tatil edildi.

EŞİ VE ARKAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Altamirano, kendisini tribünde izleyen hamile eşi ve diğer takım arkadaşlarının gözyaşları arasında hastaneye kaldırıldı.

Futbolcunun rahatsızlanmasından sonra ilk yarım saati oynanan maç, hakem tarafından tatil edildi.

Estudiantes'in doktoru Hugo Montenegro, Altamirano'nun bir nöbet geçirdiğini açıkladı.

'DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ'

Estudiantes oyuncunun sağlık durumuyla ilgili, "Gözlem altında ve çalışmaları tamamlamak için hastanede tutuluyor. Bir BT taraması yapıldı ve açıkça patolojik görüntüler göstermedi. Durumu henüz stabil. Bu durumdan dolayı, ilk yarının 27. dakikasında durdurulan maç, hakem tarafından tatil edildi" açıklamasını yaptı.


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