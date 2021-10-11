Arjantinli futbolcu Maradona hakkında şoke eden taciz iddiası
2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona, 16 yaşındaki Kübalı bir kıza yönelik taciz ile suçlanıyor.
2020'nin Kasım ayında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona, 2000-2001 yılları arasında 16 yaşındaki Kübalı bir kıza yönelik taciz, istismar ve işkenceyle suçlanıyor.
O dönem 16 yaşında olan Kübalı Mavys Alvarez, 2000-2001 yılları arasında Arjantinli oyuncunun cinsel istismarına uğradığını belirtti.
Alvarez'in avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunarak Maradona'nın kendisini 'seks kölesi' olarak kullandığını, uyuşturucu kullandırttığını ve iradesi dışında estetik ameliyat olmaya zorladığını öne sürüyor.
Maradona'dan sonra bir şekilde uyuşturucudan kurtulduğunu ancak alkole sığındığını ifade eden Alvarez, kadınlarla bir seks partisine katılmayı reddettiği için Maradona tarafından terk edildiğini ekledi.
Latin Amerika'da ses getiren davada, Mavys Alvarez'in para için yalan söylediğini savunanlar da mevcut. Gazeteci Diego Brancatelli, kadının iyi niyetli olmadığını ve neden 20 yıl beklediğini sorguluyor. Genç kızın avukatı Gaston Marano ise Alvarez'in Fidel Castro ve Maradona'dan korktuğunu bu yüzden konuşmak için ikisinin de ölmesini beklediğini söyledi.
Maradona 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti. Otopsi sonucu 1 ay sonra yayınlanan ünlü futbolcunun "akut kronik kalp yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem" nedeniyle öldüğü açıklanmıştı
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