Arjantin - Uruguay maçında Muslera'nın yediği gol çok konuşuldu

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:23
<p>2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin Uruguay'ı ağırladı.&nbsp;</p>

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin Uruguay'ı ağırladı. 

<p>Maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanırken goller Messi, De Paul ve Martinez'den geldi.</p>

Maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanırken goller Messi, De Paul ve Martinez'den geldi.

<p>Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar ise geceye damga vurdu.</p>

Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar ise geceye damga vurdu.

<p>Galatasaray forması giyen deneyimli kaleci Muslera, Arjantin maçında Lionel Messi'nin takımını 1-0 öne geçiren golünde yaptığı hatayla dikkat çekti.&nbsp;</p>

Galatasaray forması giyen deneyimli kaleci Muslera, Arjantin maçında Lionel Messi'nin takımını 1-0 öne geçiren golünde yaptığı hatayla dikkat çekti. 

<p>Muslera, Uruguay basınında da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.</p>

Muslera, Uruguay basınında da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

<p>Çıkan haberlerde Fernando Muslera'nın Galatasaray'da da sezona kötü başladığı vurgulanırken tecrübeli file bekçisinin artık yavaş yavaş eldivenlerini devretme zamanının geldiği belirtildi.</p>

Çıkan haberlerde Fernando Muslera'nın Galatasaray'da da sezona kötü başladığı vurgulanırken tecrübeli file bekçisinin artık yavaş yavaş eldivenlerini devretme zamanının geldiği belirtildi.

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