Aşı olmadığı gerekçesiyle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, maça alınmadı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı.
Brezilya'da yayın yapan Metropoles'ye göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Covid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.
Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.
Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Covid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.
Covid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." ifadelerini kullanmıştı.
Bolsonaro, Covid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Covid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.
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