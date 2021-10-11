Fatih Terim'in hedefi oyunu 90 dakikaya yaymak

Hayalindeki Galatasaray’ın geri dörtlüsünü orta saha çizgisine yakın kurmak isteyen Fatih Terim, öndeki oyuncularla da şiddetli baskı yapmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:47
Fatih Terim'in hedefi oyunu 90 dakikaya yaymak
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Galatasaray, gençleşme projesinin artılarını sahada da farklı bir şekilde göstermenin peşinde.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-kırmızılıların tarihinde unutulmayacak bir takım miras bırakmak istediğini her fırsatta belirten Fatih Terim pres ve baskı konusunda özellikle çalışıyor. Yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde tecrübeli çalıştırıcı, kurmak istediği oyun sistemini anlatıyor.

Terim, savunma hattını orta saha çizgisine yakın oluşturmak istiyor. Rakibi kendi sahasına hapsetmek adına ise pres ve şiddetli baskı süresini artırmaya çalışıyor.

ARTISI TAKIMIN GENÇ OLMASI

Takım analizcileri henüz sarı-kırmızılı futbolcuların Terim'in istediği düzeyde baskıyı 10 dakika yapabildiğini belirledi. Kurt hoca, bu rakamı artırmak ve maç geneline yaymak için çalışmalar yaptırıyor. Genç futbolcuların istenilen tempolu futbola daha rahat ulaşabileceğine inanılıyor. Antrenman temposu buna yönelik yapılıyor. Ayrıca sürekli analiz ve pozisyon alma çalışmaları gerçekleştiriliyor.


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