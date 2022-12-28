Arjantinli futbolcu Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye çevriliyor
Katar, Arjantin ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapma kararı aldı.
Dünya Kupası'nda rekora doymayan ve şampiyonluğun ardından ülkesinde adeta kahraman ilan edilen Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin Katar'da kaldığı oda için sürpriz bir karar alındı.
KALDIĞI ODA MÜZE OLUYOR
Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası süresince Katar Üniversitesi'nin kampüsünde kalmıştı. Sporx'in aktardığına göre Katar, Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapmaya karar verdi.
36 YIL SONRA GELEN ZAFER
Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti.
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