Erdoğan, Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı: Macron'u bu sözlerle 'teselli' etmiş

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerin sorularını cevapladı.

Bir gencin, Dünya Kupası finalininde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Arjantin yenilgisi sonrası nasıl teselli ettiği sorusuna cevap veren Erdoğan, "Macron üzülme, Arjantin iyi oynadı kazandı" dediğini söyledi.

"DARISI BAŞIMIZA"

Arjantin'in oynadığı oyunu değerlendiren Erdoğan, "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza" ifadelerini kullandı.

"RONALDO FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKAN BİRİSİDİR"

Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var."