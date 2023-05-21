Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı: 'Şampiyonluk için gün sayıyor'

Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:58

Güncelleme: 21.05.2023 - 10:02

Lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Sivasspor 4-1- 4-1 dizilişine rağmen daha çok 5-6 oyuncusuyla diziliyor kale önüne. Amacının gol atmaktan çok gol yememek olduğunu açık açık hissettiriyor böylece. Hal böyle olunca, hatırı sayılır iki pozisyon oluyor topu topu ve bunların ikisi de Galatasaray adına gol oluyor: İlki 13. dakikada Kerem’in mükemmel asistiyle, ikincisiyse 63. dakikada Boey’in ileri taşıdığı topla geliyor. Her ikisini de ağlara yollayan isim Icardi. Stadı hınca hınç dolduran ve son ana kadar desteği bırakmayan seyirci, bu “tutumlu” Galatasaray’dan istediği kadar çok gol seyredemiyor ama altın değerinde bir üç puan kazanmanın haklı mutluluğunu futbolcularıyla doyasıya yaşıyor. (Cumhuriyet)

"ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR HAK ETTİLER"

Uğur Meleke: "Galatasaray artık 23’üncü şampiyonluk için gün sayıyor. Bu sezon her hattıyla istikrarlı bir Galatasaray izledik, bence şampiyonluğu da sonuna kadar hak ettiler. Yılın en iyi teknik direktörü, en iyi yabancı ve yerli stoperleri, en iyi ön liberosu ve en iyi santrforu Galatasaraylı." (Hürriyet)

Necati Ateş: "Icardi 24 maç oynamış ve 20 gol 8 asist yapmış. Aynı maç sayısına ulaşsalardı belki de Valencia'yı geçerdi. Icardi ve Kerem harika anlaşıyor. Rashica maçta oyuna giremedi. Ligin boyu kısaldı, iyi oyun değil, galibiyet önemliydi. Ankaragücü maçında beraberlik de işe yarayabilir."

"PSG ARTIK BIRAKMAYABİLİR"

Kemal Aslan: "Dünya Kupası arasına kadar Muslera taşıdı. Sonrası da ortada zaten. Bugün rakiplerinden bir tanesini kazanarak devre dışı bıraktı. Hak ederek kazandı. Torreira 3 kişilik oynuyor desem yeridir."

Ridvan Dilmen: "Türkiye'deki savunma oyuncuları Mauro Icardi'ye çok hafif geldi. Mahallede küçük çocuklar olur ya onlarla oynuyor sanki. Müthiş bir oyuncu. Bu savunma oyuncuları çerez gibi kaldı. PSG'ye de dönebilir tekrar. Bunu bırakmayabilirler."

"ASLA SATILMAMALIDIR"

Nihat Kahveci: "10 gün sonra final maçı var. Ankaragücü maçında kazandığı an şampiyon olacak. Bu 10 gün taraftara geçmez. İşin matematiği kaldı. Galatasaray sezon başından beri haklı bir şekilde buralara getirdi. Şampiyonluk bir maçla gelmiyor. Anasının ak sütü gibi helaldir."

Levent Tüzemen: "Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesi için Ankaragücü maçını yenmesi yetecek. Ancak Galatasaray taraftarı şampiyonluğa öyle inanmış ki tribünlerde ve localarda mahşeri bir kalabalık vardı. Eğer kurallar izin verseydi basamakları bile G.Saray yönetimi çok rahat doldururdu. Maçı izlerken sarı-kırmızılılarda iki adam müthiş bir keyif verdi. Icardi tam bir golcü olduğunu kanıtladı. Torreira satılmamalıdır. Bir adam sahada 5 kişilik oynar mı? Tekmeye kafa uzatıyor, rakibin bacak arasından topu kapıyor, aklıyla topa hükmediyor, takımı yönetiyor. Galatasaray son yıllarda Torreira gibi genç, kaliteli ve yürekten oynayan bir ön libero bulamadı." (Sabah)