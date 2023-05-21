Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten şampiyonluk yanıtı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:07

Güncelleme: 21.05.2023 - 09:07

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreninde Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA KUPA GELEBİLİR"

Sarı-kırmızılı kulübün Avrupa'da başarılı olacağını söyleyen Metin Öztürk "Ezeli rakiplerimizle dostuz. Bazen onlarda önde olacak, bazen biz. Önemli olan Atamızın da, Ali Sami Yen başkanımızın da çizdiği gibi, Avrupa'da başarılı olmak. Belki bu yıl değil ama bir iki yıl içinde, Dursun Özbek başkan liderliğinde Galatasaray, Avrupa'da kupa ya da final görecek. Bu hayal değil, gerçek" dedi.

"LİG BİTTİ, ATIŞMALAR OLUR"

"Lig yarışı için ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Metin Öztürk, "Lig bitti, Ankara'da şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Gelecek sezona bakalım. Çok açıklamalar, atışmalar oldu ama bunlar geçti, bunlar normal. Rekabetin olduğu yerde bunlar olur" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN BİLECEĞİ İŞ"

"Fenerbahçe maçına şampiyon çıkarsanız, Avrupa'daki gibi sizi alkışlarlar mı?" sorusuna da cevap veren Metin Öztürk "Fenerbahçe'nin bizi alkışlaması ya da alkışlamaması onların bileceği iş. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kardeş kulüplerimiz. Biz yarışırız, sonuna bakarız" dedi.