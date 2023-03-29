Arjantinli yıldız Lionel Messi '100'ler Kulübü'ne girdi

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmada hat-trick yaparak milli takımdaki 100 gol barajını aştı.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:32
Arjantinli yıldız Lionel Messi '100'ler Kulübü'ne girdi
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Son dünya şampiyonu Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, milli takımının Curaçao ile oynadığı dostluk maçında "hat-trick" yaparak adını "100'ler Kulübü"ne yazdırdı.

Santiago del Estero kentindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, konuk ettiği Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup etti.

Lionel Messi

100 GOL BARAJINI AŞTI

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Arjantin'in gollerini, 20'nci, 33'üncü ve 37'nci dakikalarda Messi, 23. dakikada Nicolas Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Angel Di Maria ve 87. dakikada Gonzalo Montiel kaydetti.

Bu maçın ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu konumuna girdi.

800 GOLE ULAŞMIŞTI

Milli formayla 100 gol barajını geçerek Dünya Kupası zaferi yaşayan ilk oyuncu unvanına da ulaşan yıldız oyuncu, Arjantin'in Panama'yı 2-0 yendiği geçen hafta oynanan dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne de imza atmıştı.


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