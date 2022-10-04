Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kararı netleşmedi!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin eski takımı Barcelona'ya döneceği ileri sürülmüştü. Arjantinli futbolcunun henüz kararını vermediği iddia edildi.
Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin geleceği için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, eski takımı Barcelona'ya geri döneceği haberleri çıkan Arjantinli yıldız, geleceği hakkındaki son kararını vermedi.
KARAR 2023 YILINDA
Messi'nin, PSG'de kalıp kalmamasına dair kararını 2023 yılında vereceği aktarıldı.
PSG'DEN SÖZLEŞME TEKLİFİ
Barcelona'nın yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami de 35 yaşındaki futbolcuya yakından ilgi gösterirken, PSG de Messi'ye yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Messi'nin, Fransız ekibi ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.
SEZONA FORMDA BAŞLADI
Geçen yılın aksine bu sezona oldukça formda başlayan Lionel Messi, çıktığı 12 maçta 7 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.
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