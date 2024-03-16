Ziraat Bankkart set vermeden kazandı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Ziraat Bankkart konuk olduğu Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Alanya Atatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma
Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Sineren)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Vicentin, Oğulcan Yatgın, Hacı Şahin)
Setler: 19-25, 20-25, 16-25
Süre: 75 dakika (24, 26, 25)
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