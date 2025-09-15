Cumhuriyet Gazetesi Logo
Armand Duplantis kariyerinin 14. dünya rekorunu kırdı!

Armand Duplantis kariyerinin 14. dünya rekorunu kırdı!

15.09.2025 17:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Armand Duplantis kariyerinin 14. dünya rekorunu kırdı!

Armand Duplantis, Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6.30’luk derecesiyle yeni bir dünya rekoru kırdı.

Japonya'nın Tokyo kentinte düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda İsveçli sporcu Armand Duplantis yeni rekor kırdı.

İlk hakkında 6.30 metreyi geçemeyen Duplantis, ikinci denemesinde başarılı oldu ve 14. kez dünya rekorunu kırdı.

İsveçli sporcu, rekorunu tribündeki ailesiyle kutladı.

 

İlgili Konular: #rekor #Dünya Atletizm Şampiyonası #Armand Duplantis

İlgili Haberler

Armand Duplantis kimdir? Olimpiyat rekortmeni Armand Duplantis kaç yaşında, nereli? Armand Duplantis'in kariyeri
Armand Duplantis kimdir? Olimpiyat rekortmeni Armand Duplantis kaç yaşında, nereli? Armand Duplantis'in kariyeri Yeni Olimpiyat ve dünya rekoru Armand Duplantis'in oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sırıkla atlama finalinde 6.25'lik dereceye ulaşan Duplantis altın madalyayı aldı. Peki, Armand Duplantis kimdir? Olimpiyat rekortmeni Armand Duplantis kaç yaşında, nereli? Armand Duplantis'in kariyeri...
Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha!
Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha! Armand Duplantis, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Elmas Ligi yarışmalarında erkekler sırıkla atlamada kendisine ait olan rekoru geliştirdi.
Duplantis, sırıkla atlama 11. kez dünya rekorunu kırdı
Duplantis, sırıkla atlama 11. kez dünya rekorunu kırdı İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 6,27 metreye çıkararak kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirdi.