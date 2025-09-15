Armand Duplantis kariyerinin 14. dünya rekorunu kırdı!

Japonya'nın Tokyo kentinte düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda İsveçli sporcu Armand Duplantis yeni rekor kırdı.
İlk hakkında 6.30 metreyi geçemeyen Duplantis, ikinci denemesinde başarılı oldu ve 14. kez dünya rekorunu kırdı.
İsveçli sporcu, rekorunu tribündeki ailesiyle kutladı.
ARMAND DUPLANTIS'TEN YENİ DÜNYA REKORU
İsveçli sırıkla atlamacı, Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6.30 atlayarak yeni bir rekora imza attı.