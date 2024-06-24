Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arnavutluk, EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında İspanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:13
Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Sylvinho yönetimindeki Arnavutluk, sahasında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya ile karşı karşıya gelecek.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Merkur Spiel Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Arnavutluk, EURO 2024'te son maçta Hırvatistan ile 2-2 berabere kalmıştı.

İspanya ise İtalya'yı 1-0 mağlup etmişti.


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