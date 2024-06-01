Arne Slot, Liverpool'daki görevine resmen başladı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:50

Güncelleme: 01.06.2024 - 13:50

Liverpool'da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Arne Slot resmen göreve başladı. İngiliz ekibi, Hollandalı hocayla ilgili açıklama yaptı.

ARNE SLOT RESMEN GÖREVE BAŞLADI

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Slot, 2024-25 hazırlıkları kapsamında üç maçlık bir ABD gezisiyle Temmuz ayında sezon öncesi başladığında kadroyla çalışmalara start verecek" denildi.

ARNE SLOT'UN KARNESİ

Kırmızılar'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Hollanda doğumlu teknik adam, Feyenoord'da geçirdiği son derece başarılı üç sezonun ardından takıma geldi; bu sezon boyunca takımı 2023'te lig şampiyonluğuna taşıdı ve iki kez Eredivisie'de Yılın Teknik Direktörü seçildi.Nisan ayında Slot, finalde NEC Nijmegen'i 1-0 yenerek KNVB Kupası'nda zafere ulaşmalarına yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.