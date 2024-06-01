Arne Slot, Liverpool'daki görevine resmen başladı

Liverpool, Jürgen Klopp'tan sonra göreve gelen yeni teknik direktörü Arne Slot'un bugün resmen iş başı yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:50
Arne Slot, Liverpool'daki görevine resmen başladı
Abone Ol google-news

Liverpool'da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Arne Slot resmen göreve başladı. İngiliz ekibi, Hollandalı hocayla ilgili açıklama yaptı.

ARNE SLOT RESMEN GÖREVE BAŞLADI

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Slot, 2024-25 hazırlıkları kapsamında üç maçlık bir ABD gezisiyle Temmuz ayında sezon öncesi başladığında kadroyla çalışmalara start verecek" denildi.

ARNE SLOT'UN KARNESİ

Kırmızılar'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Hollanda doğumlu teknik adam, Feyenoord'da geçirdiği son derece başarılı üç sezonun ardından takıma geldi; bu sezon boyunca takımı 2023'te lig şampiyonluğuna taşıdı ve iki kez Eredivisie'de Yılın Teknik Direktörü seçildi.Nisan ayında Slot, finalde NEC Nijmegen'i 1-0 yenerek KNVB Kupası'nda zafere ulaşmalarına yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.


Arne Slot haberleri liverpool haberleri Teknik Direktör haberleri

İlgili Haberler

Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı

Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı
Jürgen Klopp, Liverpool'a galibiyetle veda etti!

Jürgen Klopp, Liverpool'a galibiyetle veda etti!
Liverpool'da iki veda birden!

Liverpool'da iki veda birden!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'

Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'
Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek

Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek
Metin Külünk'ten Mehmet Büyükekşi için büyük iddia! Cumhurbaşkanı Büyükekşi'nin yönetim biçiminden rahatsız...

Metin Külünk'ten Mehmet Büyükekşi için büyük iddia! Cumhurbaşkanı Büyükekşi'nin yönetim biçiminden rahatsız...
Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması
Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!
Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu!

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu!
‘Diyaliz’ skandalını araştırmak için Burdur’a giden CHP’liler, hastalarla görüşemedi, vali kapıyı kapattı

‘Diyaliz’ skandalını araştırmak için Burdur’a giden CHP’liler, hastalarla görüşemedi, vali kapıyı kapattı
Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’

Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’