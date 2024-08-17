Arsenal sezona galibiyetle başladı
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, Gary O'Neil'ın yönetimindeki Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Kai Havertz ve 74. dakikada Bukayo Saka kaydetti.
İki futbolcu da birbirlerine asist yaparak maçı 1'er gol, 1'er asist ile tamamladılar.
Bu sonuçla birlikte Arsenal sezona 3 puanla başlamayı başarırken, Wolverhampton sezonun ilk maçından puansız ayrılmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Aston Villa ile mücadele ederken, Wolverhampton sahasında Chelsea'yi konuk edecek.
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