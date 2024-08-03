Arsenal'den 34 milyon sterlinlik satış!
Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'den Emile Smith Rowe'u renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Arsenal forması giyen Emile Smith Rowe, Fulham'ın yolunu tuttu. Fulham'ın bu transfer için 34 milyon sterlin bonservis ödediği iddia edildi.
5+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fulham, 24 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında, Fulham'ın bu transfer için bonuslarla 34 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
ARSENAL KARNESİ
Arsenal altyapısında yetişen Smith Rowe, Leipzig ve Huddersfield Town'da kiralık görev yaptı. Profesyonel kariyerine 2018'de başlayan İngiliz futbolcu, Arsenal formasıyla 115 maça çıktı ve 18 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez giydi ve bir gol kaydetti.
Spor Haberleri
- TSYD Kupası'nda zafer Ankaragücü'nün!
- Arsenal'den 34 milyon sterlinlik satış!
- Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı
- Ecem Güzel, ikinci günü 19'uncu sırada bitirdi
- Okçuluk karışık çiftlerde altın madalya Güney Kore'de
- Milli atlet Tuğba Danışmaz, olimpiyatlara veda etti!
- Judo erkeklerde altın madalya Fransız Teddy Riner'ın!
- Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
- Galatasaray'da hedef Manchester City'nin yıldızı!
- Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- Erişim belirsizliğinde yeni gelişme
- Instagram'a erişim engeli!
- Olimpiyat Komitesi'nden Imane Khelif açıklaması!