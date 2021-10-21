Arsenal 4 yaşındaki Zayn Ali Salman'la sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, futbol akademisi için 4 yaşındaki Zayn Ali Salman ile sözleşme imzalayarak tarihe geçti.
Premier Lig takımlarından Arsenal, tarihe geçen bir imza attı. Londra temsilcisi, futbol akademisi için 4 yaşındaki Zayn Ali Salman'ı renklerine bağladı.
Salman'ın babası, bunun kendisi için bir sürpriz olmadığını belirterek, "Doğduğu anda fark etmiştim, hemşire bile onun karnına dokununca ne kadar güçlü olduğuna şaşırmıştı. Doğduğundan beri çok güçlü bir çocuk" şeklinde konuştu.
Diğer çocuklardan her zaman farklı olduğunu söyleyen babası, "Küçüklüğünden beri inanılmaz bir dengeye sahip. Arsenal, potansiyelinden dolayı onun yaşını hiç umursamadı" ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibinin futbol akademisine katılacak olan Ali Salman, Arsenal'in sözleşme imzaladığı en genç isim olarak tarihe geçti.
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