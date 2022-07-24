Arsenal, Chelsea'yi sahadan sildi! Chelsea 0-4 Arsenal

24 Temmuz 2022 Pazar, 12:05

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Chelsea ve Arsenal hazırlık turnuvası olan Florida Kupası finalinde mücadele etti.

ABD'nin ev sahipliği yaptığı finalde İngilizler kozlarını paylaşırken, gülen taraf 4-0'lık skorla Arsenal oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan ekip Arsenal oldu. Dakika 15'te Manchester City'den yeni transfer edilen Gabriel Jesus sahneye çıktı, 36'da Martin Ödegaard farkı ikiye çıkarttı.

66'da Bukayo Saka, Arsenal'i iyice rahatlatan golü atarken, uzatma anlarında da Albert Sambi Lokonga maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.



