Arsenal'dan üst üste 5. galibiyet

3.01.2026 22:48:00
Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal deplasmanda Bournemouth'u 3-2 yendi. Milli futbolcu Enes Ünal, son 16 dakikada forma giydi.

Premier Lig'in 20. haftasında lider Arsenal, Bournemouth'a konuk oldu.

Vitality Stadyumu'nda oynanan maça ev sahibi takım Evanilson'un 10. dakikada attığı golle 1-0 önde başladı. Arsenal, Gabriel ile 16. dakikada karşılık verdi. Konuk ekip, Declan Rice ile 54'te öne geçti, 71'de yine Rice'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bournemouth, 77'de Kroupi ile farkı 1'e indirdi.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Arsenal puanını 48 yaptı. 11 maçtır kazanamayan Bournemouth 23 puanda kaldı. Milli futbolcu Enes Ünal, 74. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

