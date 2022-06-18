Arsenal, Eddie Nketiah'ın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, forvet oyuncusu Eddie Nketiah'ın sözleşmesini yeniledi.
Arsenal, İngiliz futbolcu Nketiah ile yola devam dedi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre altyapısından yetiştiği Arsenal'ın A takımıyla 92 maça çıkan ve 23 gol atan 23 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı.
Kaydettiği 16 golle İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Nketiah, geçen sezon ligin son 8 karşılaşmasında 5 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.
İngiliz oyuncu yeni sezonda kulüp efsanesi Thierry Henry'nin giydiği 14 numarayı sırtına geçirecek.
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