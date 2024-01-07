Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:52
Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta 3. tur heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Liverpool ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-2 mağlup etmişti.


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