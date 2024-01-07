Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta 3. tur heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Liverpool ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-2 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- 'Ulan sen zamanında...'
- MetroPOLL kurucusundan 'İmamoğlu' tahmini
- Meteoroloji'den kritik uyarı: 'Bu gece başlıyor'
- 'Jandarmada namaz ayrıcalığı'
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- Diyanet'ten Volkan Konak hakkında suç duyurusu
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- Benzin istasyonunda 'sucuk yıkayan' 3 kişi yakalandı