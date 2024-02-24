Arsenal - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:09

Güncelleme: 24.02.2024 - 11:09

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Burnley deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth ile 2-2 berabere kalmıştı.