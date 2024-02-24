Arsenal - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Burnley deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth ile 2-2 berabere kalmıştı.
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