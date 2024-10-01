Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında PSG ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
ARSENAL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma Tabii Spor'dan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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