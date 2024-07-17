Fenerbahçe'ye transfer olmuştu: Oğuz Aydın için Arsenal itirafı!
Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Fenerbahçe'ye transfer olan eski oyuncusu Oğuz Aydın hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, "İki İtalyan kulübü ve Arsenal peşindeydi. Galatasaray da istedi ama Ali Koç devreye girince Fenerbahçeli oldu" ifadelerini kullandı.
Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, eski oyuncularından olan Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını Hürriyet'e anlattı.
İzmir kulübünün başkanı Aktaş, altyapılarında eğitim gören Salih Uçan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'den sonra Oğuz Aydın'ın da Fenerbahçe'de forma giyecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Oğuz Aydın hakkında övgü dolu ifadeler kullanan ve bir önemli uyarıda bulunan Aktaş, şunları söyledi:
"TEK BAŞINA BİRÇOK MAÇ ALDI"
"Biz yetiştirici bir kulübüz. Oğuz Fenerbahçe'ye transfer olunca biz de 1 milyon 80 bin Euro kazandık. Ama asıl önemli olan altyapılarımızdaki 7 bin spor okulu öğrencimiz için Oğuz'un rol model olmasıdır. Oğuz'u Alanyaspor'a vermeden önce Fenerbahçe'ye önerdik. Gelip izlediler ama 'topsuz alanda eksik' diye istemediler. Biz de 350 bin Euro'ya Alanyaspor'a gönderdik. Orada bu eksikliğini giderdi.
Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ayrıca, "Oğuz, bizde iken tek başına birçok maç aldı. Her iki kanatta oynayabilir. Hiç umulmadık anda sahneye çıkıp maç kazandırır. Haksızlığa uğradığı fikrine kapılırsa içine kapanır. Ama motive olursa herkes onu hayranlıkla izler. Hakkı yenmez, içine kapanmazsa Avrupa'ya gider" yorumunu yaptı.
"ARSENAL PEŞİNDEYDİ"
Cihan Aktaş son olarak, "Oğuz, hiç umulmadık anlarda sahneye çıkıp maç kazandıran bir oyuncudur. İki İtalyan kulübü ve Arsenal peşindeydi. Galatasaray da istedi ama Ali Koç devreye girince Fenerbahçeli oldu" dedi.
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