Arsenal - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında David Moyes'in ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
ARSENAL - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Miachael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Arsenal, Premier Lig'de deplasmanda Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı.
West Ham United ise evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup etmişti.
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