Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 12:53
Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçında Arsenal ile West Ham United karşılaşıyor.

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal - West Ham United maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 23:00'te Emirates Stadium'da oynanacak. 

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Ham United maçı beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.



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