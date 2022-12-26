Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçında Arsenal ile West Ham United karşılaşıyor.
ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal - West Ham United maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 23:00'te Emirates Stadium'da oynanacak.
ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Arsenal - West Ham United maçı beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.
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