Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 17.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:48
Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17.00'de başlayacak.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten naklen yayımlanacak.


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