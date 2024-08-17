Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 17.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17.00'de başlayacak.
ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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