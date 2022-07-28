Artem Kravets'ten Vladimir Putin tepkisi: 'Kendinizden utanın'
Süper Lig’de son olarak Konyaspor forması giyen Artem Kravets, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası flaş paylaşımlar yaptı. Kravets, tribünlerden yankılanan ‘Vladimir Putin’ seslerine tepki gösterdi.
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe tribünlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına yapılan tezahürat nedeniyle basın toplantısına çıkmadı. Türkiye'de son olarak Konyaspor forması giyen Artem Kravets, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.
"KENDİNİZDEN UTANIN"
Kravets, "4 yıldan daha fazla süre Türkiye'de oynadım. Tüm insanların Ukrayna'yı destekleyen sözleri sonrası gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Ancak bazı taraftarlar, Ukrayna'da soykırım yapan 'Putler' (Ukraynalılar'ın Putin'i Hitler'e benzetmek için kullandığı bir tür lakap) destekçisi. Kendinizden utanın. Bayraktarları bedava gönderip ülkemizi destekleyen yerde soykırımı destekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Kravets Konyaspor'dan önce Dinamo Kiev, Kayserispor, Granada, Stuttgart, Arsenal Kyiv gibi takımlarda oynadı. Kravets geçen sezon Konyapor'da 1 maçta 10 dakika süre almıştı.
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